طهران تشكر بغداد لدورها في التقارب مع طهران

2023/03/13 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت ايران علاقتها مع السعودية يوم الجمعة الماضي.

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