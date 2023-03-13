2023/03/13 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث إطلاق نار جديد بولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

وقال مكتب المدعي العام لغواناخواتو، في بيان، إن "ملهى ليلي شهير بالولاية كان، ليل السبت-الأحد، مسرحا لأعمال عنف جديدة، بعدما فتح عشرات المسلحين المجهولين النار داخل الملهى، وأودوا بحياة عشرة أشخاص، من بينهم امرأتان، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان أنه لم يتم حتى الآن التعرف على أي من المسلحين، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث العنيف.

ويعد الحادث الثاني في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادث إطلاق نار في 10 نوفمبر الماضي راح ضحيته تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء.

وأدانت حكومة الولاية الأحداث العنيفة وقالت إنها "تعمل مع النيابة العامة عبر الأجهزة الأمنية لاعتقال المسؤولين ومعاقبتهم.

وتعاني الولاية الواقعة وسط المكسيك من تفشي عنف العصابات الإجرامية، وتعد الأعنف في المكسيك، حيث سجلت، في سنة 2022، 2.1 جريمة في كل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي قياسا بالمعدل الوطني البالغ 7.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 15 شخصا في إطلاق نار وسط المكسيك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 15 شخصا في إطلاق نار وسط المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).