المعارضة التونسية تعلن رفضها البرلمان الجديد وتتمسك بدستور 2014

2023/03/13 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المعارضة التونسية ممثلة في "جبهة الخلاص الوطني"، مساء الأحد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته، وأكدت الجبهة تمسكها بدستور عام 2014، بحسب ما نشرت في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

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