مجلس الوزراء يعقد جلسة صباحية لمناقشة الموازنة العامة

2023/03/13 | 09:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 13-آذار-2023

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