مكافحة الاجرام في كربلاء تحكم قبضتها على متهم مطلوب الى محافظة اخرى بتهمة القتل العمد

2023/03/13 | 09:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في

كربلاء من القبض على متهم هارب من أحدى

المحافظات ومطلوب للقضاء العراقي وفق

المادة (٤٠٦) قتل عمد

ونقل بيان لشرطة كربلاء حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الاثنين "بعد

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