تشافي يرد على إهانات جماهير أتلتيك بلباو ويتحدث عن قرار الحكم المثير للجدل

2023/03/13 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علّق تشافي هيرنانديز على فوز فريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو، والهدف الملغي المثير للجدل للخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.وتغلب برشلونة على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لليجا، ليرفع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 9 نقاط، قبل الكلاسيكو بين الفريقين المقرر له 19 مارس الجاري.وقال […]

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