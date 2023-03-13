مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية لمناقشة مشروع قانون الموازنة

2023/03/13 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناقشة الموازنة العامة.

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