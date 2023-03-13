الاعمار تعلن نحقيق نسب انجاز متقدمة في أهم طريق بري للحج

2023/03/13 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ،الاثنين، ارتفاع نسب الإنجاز بتأهيل طريق (نخيب – كربلاء) الى 71%، الذي يعد جزءاً مهماً من طريق الحج البري.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نسب الإنجاز بتأهيل طريق (نخيب – كربلاء) وصلت الى 71%"، لافتة الى أن الطريق "يعد جزءاً مهماً من طريق الحج البري، و تسلكه يومياً عشرات الباصات المتجهة الى الديار المقدسة".

وأضاف، أن "المشروع الذي يبلغ طوله (95) كم ، وعرضه (7,5) م ، ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور عن طريق شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية التابعتين للوزارة ، بكلفة تبلغ (7) مليارات دينار".

وأوضحت انه "تم تجهيز ونقل وفرش طبقة الإسفلت، وتنفيذ العبرة الانحدارية، وإنجاز أعمال التبليط".

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