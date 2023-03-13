2023/03/13 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت فيلا النجم المصري، محمد صلاح، والكائنة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة للسرقة، في حين لا تزال الأجهزة الأمنية المختصة تحقق في مجريات تلك الواقعة التي جرى اكتشافها عن طريق الصدفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).