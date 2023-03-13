رئيس وزراء الصين الجديد منتقدا أميركا: القمع ليس مفيدا لأي أحد

2023/03/13 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، اليوم الإثنين، تطويق بلاده وقمعها من جانب الولايات المتحدة، في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان.

وقال لي في مؤتمر صحافي ببكين "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا.



عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها".

وأضاف "التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد".

من جهته، شدد شي جينبينغ الإثنين على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي، في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة.

وحذر شي من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وقال شي أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين "الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار".

ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل الجيش سوراً فولاذياً عظيماً يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

والجمعة فاز شي الذي كان المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في خطوة جاءت تتويجاً لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.

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