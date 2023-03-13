2023/03/13 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني لقي خمسة اشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، فى حادث سير على طريق “زين ورتي” قرب قضاء رانية التابع إلى محافظة السليمانية.وذكر شهود عيان لوسائل اعلام كردية، أن الحادث وقع عند منحنى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 وفيات وإصابات جراء حادث سير بالسليمانية..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 وفيات وإصابات جراء حادث سير بالسليمانية.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 وفيات وإصابات جراء حادث سير بالسليمانية.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).