احداث اذار: مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية

2023/03/13 | 10:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 13 آذار 2023 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني...

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