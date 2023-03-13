وول ستريت جورنال: الرئيس الصيني دعا دول الخليج وإيران إلى قمة في بكين

2023/03/13 | 10:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الرئيس...

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