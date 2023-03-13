الأموال تتطاير خلفه.. كاميرا ترصد لحظة هروب لص مسلح بعد سرقة بنك بأمريكا

2023/03/13 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب التحقيقات الفدرالي صورة لمشتبه به من كاميرا مراقبة وهو يرتدي قناعًا ويحمل مسدسًا وحقيبة، وقالت الشرطة إن هذا الرجل الذي سرق بنك "Fifth Third" وأصاب حارس أمن يعمل هناك يوم الخميس الماضي في ولاية شيكاغو الأمريكية.

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