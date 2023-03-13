الامانة تعلن تخصيص 42 مشروعا لتأهيل وانشاء طرق جديدة في بغداد

2023/03/13 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، تخصيص 42 مشروعاً لتأهيل وإنشاء طرق جديدة للتخفيف من الزخم المروري في العاصمة.

وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي، في تصريح صحفي تابعه "الاقتصاد نيوز" إن "المشاريع خصصت لتأهيل وإنشاء طرق جديدة ضمن توجهاتها للتخفيف من الزخم المروري الذي تشهده العاصمة، الأمر الذي دفع رئاسة الوزراء لإطلاق حزمة من الإجراءات لفك تلك الاختناقات".

واضاف انه "تم تخصيص 42 مشروعاً لتأهيل وإنشاء طرق جديدة للتخفيف من الزخم المروري في العاصمة".

وبين أن "ألأمانة خصصت أيضا نحو 23 مشروعا لإعادة تأهيل أنفاق بغداد وتمويلها من تخصيصات تنمية الأقاليم".

واشار الى أن "الأمانة تستعد خلال الربع الأول من العام الحالي لإنشاء ستة مجسرات في العاصمة، لاسيما بعد إدراجها في موازنة 2023" لافتاً الى أن "هذه المجسرات ستكون عند التقاطعات التي تشهد زخما مرورياً”.

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