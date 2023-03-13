مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة قانون موازنة 2023

2023/03/13 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء ،الاثنين، جلسته الطارئة لمناقشة موازنة 2023.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسة اعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني".

ولفت الى أن "الجلسة تتضمن مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية".

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