برئاسة يار الله.. وفد أمني رفيع يصل الانبار

2023/03/13 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنوصل وفد أمني رفيع، اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى قاطع عمليات الأنبار.

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