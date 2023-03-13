الاطاحة بـ 3 متهمين بالقتل والمخدرات في بغداد

2023/03/13 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والمخدرات في العاصمة بغداد.

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