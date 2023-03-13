الحشد الشعبي يعتقل إرهابيا بكمين في الموصل

2023/03/13 | 11:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعتقلت قوة مشتركة من استخبارات أمانة سر هيئة الحشد الشعبي واللواء ٥٨ في الحشد الشعبي إرهابيا بكمين جنوب الموصل.القوة اعتقلت الإرهابي عقب متابعة، حيث نصبت له كمين واعتقلته.

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