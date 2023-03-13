سول تعتزم استضافة أولمبياد 2036 بدون كوريا الشمالية

2023/03/13 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أوه سي-هون رئيس بلدية سول، إن عاصمة كوريا الجنوبية ستطلب استضافة أولمبياد 2036 دون إحياء جهود تنظيم الألعاب بالاشتراك مع بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

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