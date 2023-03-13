التخطيط : شخص عاطل عن العمل لكل خمسة أشخاص في العراق

2023/03/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط ،الاثنين، ان العراق احتل المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية لعام 2022.

وحسب إحصائية للوزارة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز" فــإن "مـعـدل بطالة النساء في العراق بلغ 2.28 % وهو ضعف معدل بطالة الـذكـور في العراق الذي بلغت نسبته14.7%".

واوضحت ان "معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 % في تموز 2022 والذي يتم تفسيره بـأن هناك شخصاً عاطلا لكل خمسة أشخاص في قوة العمل".

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