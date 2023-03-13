التخطيط توضح اسباب تلكؤ مشروع مستشفى بقيمة 70 مليار دينار في البصرة

2023/03/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بينت وزارة التخطيط ،الاثنين، أسباب تلكؤ مشروع مستشفى بقيمة 70 مليار دينار في البصرة، مبينة أن المستشفى نسبة انجازه تجاوزت 70%.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "فرق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية، نفذت زيارة ميدانية لمشروع مستشفى الزبير سعة (200) سرير في قضاء الزبير بمحافظة البصرة ، لصالح وزارة الصحة والذي يُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشارية للمواطنين في القضاء و تحسين المستوى الصحي فيها"، داعية الجهات المعنية إلى "إتخاذ الإجراءت الكفيلة التي من شأنها إستئناف العمل في المشروع مرة أخرى والإسراع في تنفيذه".

واضافت أن "المشروع متوقف حاليا نتيجة سحب العمل من قبل محافظة البصرة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة في الإنجاز وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

وبينت أن "المشروع عبارة عن مجمع صحي متكامل الخدمات، نُفذ وفق احدث التصاميم على ارض مساحتها (37) دونما، وبسعة (200) سرير، وبأربعة طوابق، إضافة إلى بنايتين لسكن الأطباء وبناية الخدمات والمشرحة ومحطة المعالجة الإحيائية ومهبط للطائرات مع بقية الأبنية الخاصة بالمستشفى ".

واوضحت أن "كلفة المشروع تبلغ قرابة (٧٠) مليار دينار ، في حين بلغت نسبة الإنجاز اكثر من ٧٣٪؜ ، وفي حال انجازه سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشارية لأهالي مناطق ( الزبير ، خور الزبير ، سفوان ،الشعيبة ، البرجسية ، الرميلة والدواجن) في محافظة البصرة".

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