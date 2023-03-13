شاهد كيف يستخدم الأطباء المغناطيس لمساعدة المرضى في الحصول على العناصر الغذائية

2023/03/13 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد إجراء جديد في مستشفى "سبارو" بأمريكا المرضى في الحصول على التغذية التي يحتاجونها.يُستخدم المغناطيس لتوجيه أنبوب التغذية إلى المكان الصحيح في المعدة.يقول دكتور أمراض الرئة، مهند صالح، وهو أول شخص يقوم بإجراء أنبوب التغذية الجديد هذا، إن هذا الإجراء يقلل من المضاعفات ويعيد المرضى إلى المنزل في وقت أقرب

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