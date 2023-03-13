اعتقال 5 متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار والبشر في محافظتين

2023/03/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار والبشر في بغداد والانبار.

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