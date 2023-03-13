احدهما آمر مفرزة

2023/03/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بعنصرين ارهابيين احدهما امر مفرزة ما يسمى ولاية الجنوب، جنوبي العاصمة بغداد.

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