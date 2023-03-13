2023/03/13 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت رئيسة برلمان كردستان ريواز فايق إنهم سيبدؤون بتعديل قانون الانتخابات لاقليم كردستان هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل تمهيدا لاجراء العملية حتى نهاية العام.وذكرت ريواس فائق في تصريحات تابعتها ايرث نيوز، اليوم الاثنين، أنها “ستجري لقاء اليوم مع قادة الكتل وممثلي الأحزاب و هو لقاء تشاوري حول الانتخابات النيابية المقبلة”.وقالت […]

ظهرت المقالة برلمان الإقليم بصدد تعديل قانون انتخابات كردستان الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الإقليم بصدد تعديل قانون انتخابات كردستان الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الإقليم بصدد تعديل قانون انتخابات كردستان الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).