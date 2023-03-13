شهادة كردية تأبى النسيان

2023/03/13 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري مثلما كان بيان الحادي عشر من اذار عام 1970 مرحلة واعدة في مسار العلاقة بين بغداد واربيل فان شهادة السيد مسعود برزاني/ بان صدام حسين ضمانة الاكراد...أكمل القراءة ←

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