شهران… لامتحان إيران

2023/03/13 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله يبقى أهمّ ما في البيان المشترك السعودي – الصيني – الإيراني الكلام الوارد فيه عن تأكيد السعوديّة وإيران “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.ليس واضحا...أكمل القراءة ←

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