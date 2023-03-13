فجر كاذب من بكين للاستقرار في الشرق الأوسط

2023/03/13 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.هيثم الزبيدي في أكثر من صورة من صور اللقاء الذي تم بين مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان وعلي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،...أكمل القراءة ←

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