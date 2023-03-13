لماذا انهار بنك وادي السليكون وهل يملك العراق ودائع فيه؟

2023/03/13 | 11:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الرقابة المصرفية للولايات المتحدة وضعت الوصاية على المصرف.

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