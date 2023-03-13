وزارة الإعمار : ارتفاع نسب إنجاز تأهيل طريق الحج البري (النخيب – كربلاء)

2023/03/13 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة ارتفاع نسب الإنجاز

بتأهيل طريق (نخيب – كربلاء) الى (٧١)

بالمئة من المخطط له والذي يعد جزءاً

مهماً من طريق الحج البري، و تسلكه

يومياً عشرات الباصات المتجهة

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