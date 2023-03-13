2023/03/13 | 11:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار : ارتفاع نسب إنجاز تأهيل طريق الحج البري (النخيب – كربلاء)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة ارتفاع نسب الإنجاز
بتأهيل طريق (نخيب – كربلاء) الى (٧١)
بالمئة من المخطط له والذي يعد جزءاً
مهماً من طريق الحج البري، و تسلكه
يومياً عشرات الباصات المتجهة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار : ارتفاع نسب إنجاز تأهيل طريق الحج البري (النخيب – كربلاء)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الإعمار : ارتفاع نسب إنجاز تأهيل طريق الحج البري (النخيب – كربلاء)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).