وزير النفط: خطط ومشاريع تقلل حرق الغاز ودعم الزراعة بالماء الحلو

2023/03/13 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن خطط

ومشاريع الوزارة للحفاظ على البيئة

وتقليل حرق الغاز خلال مدة عام ونصف

العام، وتتفيذ مشروع لتحلية ماء البحر

بطاقة 5 ملايين برميل يوميا.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي ل

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