ارتفاع مبيعات المركزي العراقي لأكثر من 215 مليون دولار

2023/03/13 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، الى اكثر من 215 مليون دولار مقارنة بيوم امس.

وباع المركزي، وفقا لبيانات النافذة خلال مزاده لبيع وشراء الدولار 215,493,281 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 147,193,281 مليون، فيما ذهبت البقية البالغة 68,300,000 مليون على شكل مبيعات نقدية.

ويوم امس، باع البنك المركزي 189 مليونا و289 الفا و340 دولارا، ذهبت معظمها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 111 مليونا و 689 الفا و 340 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 77 مليونا و 600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

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