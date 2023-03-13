البصرة على أعتاب مؤتمر جديد حول التغيّرات البيئية في العراق (فيديو)

2023/03/13 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت الجمعية العراقية للعلوم الإحصائية، اليوم الاثنين، إقامة مؤتمر علمي دولي في محافظة البصرة للتطبيقات الإحصائية، مبينةً أنه حيث سيتضمن المؤتمر سلسلة معالجات لواقع التلوث بالمحافظة.

وقال رئيس الجمعية مهدي العلاق لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا المؤتمر سيكون برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسيتم إقامته بالبصرة بالاشتراك مع عدد من المنظمات الدولية وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة".

وأضاف أنه "سيتم خلال المؤتمر مناقشة سبل انهاء المتلوثات التي يعاني منها العراق وتحديدا في محافظة البصرة".

وأشار العلاق الى أن "التغييرات البيئية في العراق وتحديدا في البصرة تقع ضمن اهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكداً أن "هذا المؤتمر هو امتداد لمؤتمر المناخ الذي شهدته البصرة يوم أمس".

ويوم أمس الاحد، احتضنت محافظة البصرة مؤتمر العراق للمناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

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