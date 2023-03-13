2023/03/13 | 12:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط رجل يحاول بيع طفله في بغداد ومتهم بحوزته 27 مليونا مزورا في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/13 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط رجل يحاول بيع طفله في بغداد ومتهم بحوزته 27 مليونا مزورا في الأنبار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط رجل يحاول بيع طفله في بغداد ومتهم بحوزته 27 مليونا مزورا في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).