التخطيط تسجل 11 ألف حادث سير في العام الماضي

2023/03/13 | 12:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفت ثلاثة آلاف قتيل.

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