اية الله المدرسي يستقبل وفداً من عشائر كربلاء والأنبار ويؤكد على ضرورة الإلتزام بالوحدة والتعايش السلمي

2023/03/13 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرّسي

إلى ضرورة الإلتزام بالوحدة الوطنية

بإعتبارها الطريق الأمثل للتعايش

السلمي بين أبناء الشعب العراقي.

وقال المدرسي خلال إستقباله وفداً من

عشائر كربلاء والأنبار: "إن

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