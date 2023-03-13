أربيل تعلن تسلمها 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين

2023/03/13 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسلمها 400 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.

وذكرت مالية كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في إطار الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تم استلام المبلغ لتمويل رواتب الموظفين".

واضافت أن "المبلغ المرسل من قبل بغداد تم تحويله إلى الحساب البنكي لوزارة مالية الإقليم".

وفي كانون الثاني الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.

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