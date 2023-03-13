نجل برلماني عراقي متهم بتجارة المخدرات يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

2023/03/13 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام نجل نائب في البرلمان العراقي متهم بتجار المخدرات بتسليم نفسه للقوات الامنية .

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "نجل نائب في البرلمان الحالي (ع.



حـ) قام بتسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية والقضائية في النجف".

واضاف، أن "تسليم نجل النائب لنفسه جاء لوجود احكام قضائية بحقه صدرت بشكل غيابي تتعلق بالمخدرات".

يشار الى أنه في 4 اذار الجاري 2022، كشف مصدر أمني، عن صدور حكم قضائي غيابي بحق نجل نائب في البرلمان تتعلق بقضايا مخدرات.

وبين المصدر، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن الغيابي لمدة 15 سنة بحق نجل النائب، استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيرا الى ان قرار المحكمة جاء بعد اعترافات أدلى بها سائق النائب .

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