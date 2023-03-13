البنك المركزي يبيع أكثر من 215 مليون دولار في مزاد اليوم

2023/03/13 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن البنك المركزي، الاثنين، بيع اكثر من 215 مليون دولار عبر نافذة بيع العملة .

وذكر البنك في احصائية على موقعه الرسمي أن "إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات) بلغت 147.1 مليون دولار".

وأضاف، "اجمالي مبالغ البيع النقدي 68.3 مليون دولار"، مبينا أن "اجمالي المبيعات الكلية 215.4 مليون دولار".

وأشار الى أن "سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية بلغ (1305) دينار لكل دولار، و سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج (1310) دينارلكل دولار وسعر البيع النقدي (1310) دينارلكل دولار".

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