النفط تجهز المزارعين بنصف مليون لتر من الوقود في ثلاث محافظات

2023/03/13 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية،الاثنين ، مضخات المزارعين 500 الف لتر من وقود الديزل في محافظات ديالى والمثنى والانبار بسعر (200) دينار/ لتر .

وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، أن " شركة توزيع المنتجات النفطية جهزت مضخات المزارعين في محافظات المثنى والأنبار وديالى بأكثر من (500) ألف لتر من وقود الديزل بالسعرالمدعوم البالغ (200) دينار/ لتر"، مبينة ان "عملية التجهيز تتم حسب الكمية المطلوبة من المنتوج من خلال التعاون مع مديرية الزراعة في المحافظات المعنية".

وبين مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب أن "المزارع مخير لتحديد حصته حسب المساحة المزروعة أوإعتماداً على الآليات والمضخات والساحبات الزراعية".

واكد على أن "تجهيزهم يأتي تماشياً مع الخطة الزراعية المعتمدة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات لتحديد الكمية المطلوبة، ودعما للقطاع الزراعي وجميع القطاعات الاخرى ".

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