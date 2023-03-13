مستشار السوداني: الموازنة ستحسم اليوم داخل مجلس الوزراء

2023/03/13 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، اليوم الإثنين، الموازنة ستحسم اليوم داخل مجلس الوزراء.

وقال الركابي في تصريح صحفي إن “الموازنة ستحسم اليوم داخل مجلس الوزراء ولا مجال لتأجيل إرسالها إلى البرلمان”، مشيرا إلى أن “الموازنة تضمنت العديد من التخصيصات المالية لا سيما ما يخص الرعاية الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة”.

وأضاف أن “أغلب المواد الخلافية داخل الموازنة تم حسمها لاسيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان”.

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