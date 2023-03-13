الحـشد والشرطة ينفذان عملية دهم وتفتيش في محيط مدينة الضلوعية

2023/03/13 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت قوة مشتركة من الحـشد والشرطة، اليوم الاثنين، ملية دهم وتفتيش في محيط مدينة الضلوعية.وذكر بيان لاعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز ان “قوة من الفوج الثالث التابع لـعمليات صلاح الـدين للحــشد الشعبي، شرعت بعملية مشتركة مع مديرية شرطة الضلوعية لتفتيش منطقة الحويجة البحرية في محيط مدينة الضلوعية جنوب شرق محافظة صلاح […]

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