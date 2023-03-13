الرئيس الصيني يزور روسيا قريباً

2023/03/13 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين – رويترز

قالت مصادر مطلعة: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريباً ربما الأسبوع المقبل للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، كما امتنع الكرملين عن التعقيب.

ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

ورفضت المصادر المطلعة الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع.

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