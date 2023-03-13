اربيل تتسلم 400 مليار دينار من حكومة المركز

2023/03/13 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الإثنين، انها تسلمت 400 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.

‏وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" انه "في إطار الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تم استلام 400 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين".

‏وأضاف ان "المبلغ المرسل من قبل بغداد تم تحويله إلى حساب البنكي لوزارة مالية الإقليم".

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