التخطيط تسجل اكثر من 11 الف حادث مروري خلال عام 2022

2023/03/13 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، الاثنين، عن تسجيل اكثر من (11) الف حادث مروري تسببت بوفاة اكثر من (3) الاف ضحية خلال العام الماضي 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن " الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط سجل حوالي (11) الف و(523)حادثا مروريا خلال العام الماضي 2022 منها (3079) حادثا مميتا بنسبة (26.7%) وغير مميت (8444) حادثا وبنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان ، مقابل (10659) حادث في سنة 2021 وبارتفاع بلغت نسبته (8.1%)".

واوضح المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي خلال البيان أن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%) وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%) عن سنة 2021".

واضاف ان "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفيا، منهم (2474) متوفيا من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفية بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا" نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 (الوفيات) (2828) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلا" نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريح".

واشار الهنداوي الى "ان حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادث بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادث بنسبة (32.3%) ثم حوادث الانقلاب (1098) حادث بنسبة (9.5%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حادث بنسبة (1.8%)".

وبين ان "السائق كان سببا في تسجيل اعلى نسبة من الحوادث المرورية وبنسبة مقدارها (79.2%)، اما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%) أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ".

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