قائد عمليات ديالى: فرض القانون يجري في 3 مسارات وهذه حصيلة اعتقال اخطر المطلوبين

2023/03/13 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 20 من اخطر المطلوبين بينهم بتهم ارهابية تمت الاطاحة بهم.

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