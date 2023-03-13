انتاجاً وتوزيعاً.. وزير الكهرباء يوجه بإعداد خطة تجهيز لازمة لشهر رمضان

2023/03/13 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، بإعداد خطة خدمية لازمة تنعكس لساعات تجهيز ملائمة لشهر رمضان الكريم.وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل الى دوائر التشغيل والتحكم والدائرة الفنية بمتابعة هذه الخطة واجراءاتها بحيث يلمسها المواطن الكريم واقعياً".

وشدد فاضل بحسب البيان على "دوائر السيطرة مراعاة التوزيع العادل للطاقة، وحلول سريعة للأختناقات، وسرعة الاستجابة وعلى تكون فورية من قبل القطاعات والأقسام الفنية المختصة، وان تثبت ملاكاتنا انهم دوماً على موعدهم بتقديم الخدمة".

واشار الى أنها "رسالة خدمية وافية لحجم الجهود والواجب الوطني والانساني الذي تضطلع به ملاكاتنا".

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