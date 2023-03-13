2023/03/13 | 13:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: القوات الامنية منعت الادلاء بأي تصريحات بشأن معلومات العمليات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Cc6pHTJoXog
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: القوات الامنية منعت الادلاء بأي تصريحات بشأن معلومات العمليات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: القوات الامنية منعت الادلاء بأي تصريحات بشأن معلومات العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).