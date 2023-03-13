2023/03/13 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تسلمت امانة مجلس الوزراء جدولاً من لجنة إعداد ’سُلم الرواتب الموحد’.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تتسلم جدولاً من لجنة إعداد ’سُلم الرواتب الموحد’ المركز الخبري الوطني.

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